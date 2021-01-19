Голові КСУ Тупицькому повідомили про підозру

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Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру главі Конституційного Суду України Олександру Тупицькому.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише Укрінформ, передає NNS

"Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з в.о. генерального прокурора повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його голови, у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя",

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що судді КС інкримінують порушення ч. 2 ст. 384, ст. 386 ККУ (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

У бюро вказують, що суддя КС, діючи з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні, у якому він є підозрюваним, продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого.

У ДБР повідомляють, що голова КС після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце.

"Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні",

- вказують у бюро.

У ДБР нагадали, що Президент своїм указом на підставі клопотання Офісу генпрокурора на два місяці відсторонив Тупицького від посади судді і голови суду.

У зв'язку з цим слідчі ДБР забезпечують виконання указу Президента, згідно з яким Тупицький протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді КС і його голови та перебувати в приміщенні суду.

"Іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді КСУ й одночасно його голови, неможливо запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному провадженні – співробітників КСУ, перешкоджання наданню ними документів на запит слідчого, явки на допит",

- наголосили у ДБР.

Як повідомлялось раніше, 19 січня працівники Управління держохорони не пустили голову КС Тупицького в приміщення суду.

Тупицький вважає недопуск його до суду "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи Конституційного Суду України в цілому".

У суді вказують, що хоча президент своїм указом відсторонив Тупицького від посади судді КС, водночас адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді КС. Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції, вважають у КС.

Нагадуємо:

29 грудня 2020 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ про відсторонення на два місяці голови Конституційного Суду України Тупицького від посади судді КСУ. За повідомленням пресслужби Зеленського, таке рішення президент ухвалив «після отримання та опрацювання фахівцями Офісу Президента клопотання Офісу генерального прокурора».

Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень.

Раніше Голові КС Тупицькому оголосили підозру в чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори у відповідь на указ Президента про відсторонення Тупицького й ухвалили заяву, в якій наголосили на неприпустимості недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи КС.