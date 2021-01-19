Після локдауну учні старших класів можуть повернутися до змішаної форми навчання - Шкарлет

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Учні 9-х та 11-х класів зможуть повернутися до змішаної форми навчання після завершення локдауну 24 січня, якщо епідеміологічна ситуація в регіоні буде сприятлива.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, пише Громадське, передає NNS.

Саме учні 9 та 11 класів готуються до Державної підсумкової атестації та Зовнішнього незалежного оцінювання, результати якого необхідні під час вступу до вишу. За словами Шкарлета, він чує перестороги вчителів і батьків «із приводу відсутності очного спілкування з учнями» та дистанційної підготовки до іспитів. Тому й вирішили, що учні випускних класів мають повернутися до змішаної форми навчання.

«В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти»,

— зазначив міністр.

Змішане навчання передбачає, що одна група учнів буде ходити на навчання до школи, а інша — навчатиметься дистанційно. Згодом групи міняються — й ті, хто ходив до школи, переходить на дистанційне навчання.

Раніше Шкарлет заявляв, що після локдауну учні молодших класів зможуть повернутися до повноформатного навчання у школі. Зазначимо, що під час посилених обмежень відвідувати заклади освіти (крім дошкільної освіти та спеціальних закладів) не можна.

Як відомо, з 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин, триватиме він 17 днів — до 24 січня 2021 року включно. Зазначимо, що під час січневого локдауну в магазинах можна придбати харчові продукти (там, де під них відведено не менше ніж 60% площі), ліки, вироби медичного призначення, засоби гігієни та зв'язку, ветеринарні препарати, корми, насіння та засоби захисту рослин, а також побутову хімію та друковану пресу.

У порівнянні з локдауном у березні 2020 року зараз у нас не зупиняють роботу транспорту та не закривають кордони.