В електричках встановлять камери спостереження

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Укрзалізниця працює над підвищенням рівня безпеки під час перевезення пасажирів у приміському залізничному сполученні.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак у ефірі телепрограми на телеканалі «Україна 24», інформує пресцентр УЗ, передає NNS.

«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда»,

- наголосив він.

Також, за словами Володимира Жмака, в рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана «червона кнопка» за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

«Моя ціль - повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути в наші поїзди, які будуть комфортними»,

- резюмував голова правління АТ «Укрзалізниця» .

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Нагадаємо, що Укрзалізниця 25 серпня розпочала пілотний проєкт із охорони пасажирських поїздів у русі силами працівників воєнізованої охорони компанії.

Вказані співробітники воєнізованої охорони Укрзалізниці перед кожним рейсом проходитимуть інструктаж. Також вони забезпечені спеціальною формою одягу та знаками розрізнення.