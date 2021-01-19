Кількість випадків коронавірусу в Україні на 19 січня

- 19 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 19 січня 2021 року — 1 мільйон 167 тисяч 655 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 801 особа;
- летальних випадків – 177;
- одужало – 15 052 особи;
- здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 167 655 осіб;
- одужало – 886 248 осіб;
- летальних випадків – 21 046;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.
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Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 637 випадків;
- Вінницька область – 73 випадки;
- Волинська область – 70 випадків;
- Дніпропетровська область – 201 випадок;
- Донецька область – 174 випадки;
- Житомирська область – 38 випадків;
- Закарпатська область – 94 випадки;
- Запорізька область – 449 випадків;
- Івано-Франківська область – 127 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 29 випадків;
- Луганська область – 64 випадки;
- Львівська область – 197 випадків;
- Миколаївська область – 115 випадків;
- Одеська область – 453 випадки;
- Полтавська область – 197 випадків;
- Рівненська область – 58 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 237 випадків;
- Херсонська область – 26 випадків;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 208 випадків;
- Чернівецька область – 172 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.