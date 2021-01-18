Новий український лоукостер анонсував перший рейс

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Туроператор TPG спільно з лоукостером Bees Airline запускає чартерні авіарейси з Києва (Жуляни) до Момбаса (Кенія).

Це буде перший маршрут Bees Airline, повідомляє пресслужба TPG у Facebook, передає liga.net, інформує NNS.

Bees Airline здійснить рейси 16 і 25 квітня та 4 травня. Зворотні рейси до Києва – 26 квітня і 5 травня.

Літак буде заходити на посадку в Єгипті для дозаправки. Квитки до Кенії доступні під час купівлі турів.

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У листопаді 2020 року Bees Airline подала заявку на отримання сертифіката експлуатанта, заявив тоді представник акціонера компанії Євгеній Хайнацький.

Спочатку лоукостер буде виконувати чартерні рейси, а згодом і регулярні.

Спочатку Bees Airline буде використовувати два літаки Boeing 737-800 NG на 189 місць 2010 року випуску. Навесні 2021 року флот поповниться ще двома такими ж лайнерами.