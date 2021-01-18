Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 січня

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Станом на 18 січня в Україні зафіксована невелика кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому і ПЛР-тестів було проведено мало, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 304 особи;

летальних випадків – 67;

одужало – 5 236 осіб;

здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 163 716 осіб;

одужало – 871 196 осіб;

летальних випадків – 20 869;

проведено ПЛР-тестувань – 5 964 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 301 випадок;

Вінницька область – 102 випадки;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 220 випадків;

Донецька область – 91 випадок;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 266 випадків;

Івано-Франківська область – 110 випадків;

Київська область – 240 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 122 випадки;

Миколаївська область – 323 випадки;

Одеська область – 150 випадків;

Полтавська область – 92 випадки;

Рівненська область – 61 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 91 випадок;

Харківська область – 46 випадків;

Херсонська область – 78 випадків;

Хмельницька область – 1 випадок;

Черкаська область – 120 випадків;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.