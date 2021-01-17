Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 17 січня

17 січ. 2021
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В Україні станом на 17 січня зафіксовано 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:
  • госпіталізовано – 2 131 особа;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 8 777 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 160 682 особи;
  • одужало – 865 960 осіб;
  • летальних випадків – 20 802;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
  • м. Київ – 793 випадки;
  • Вінницька область – 176 випадків;
  • Волинська область – 178 випадків;
  • Дніпропетровська область – 309 випадків;
  • Донецька область – 234 випадки;
  • Житомирська область – 155 випадків;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 332 випадки;
  • Івано-Франківська область – 153 випадки;
  • Київська область – 362 випадки;
  • Кіровоградська область – 35 випадків;
  • Луганська область – 101 випадок;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 328 випадків;
  • Одеська область – 330 випадків;
  • Полтавська область – 299 випадків;
  • Рівненська область – 145 випадків;
  • Сумська область – 224 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 315 випадків;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 168 випадків;
  • Черкаська область – 307 випадків;
  • Чернівецька область – 195 випадків;
  • Чернігівська область – 198 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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