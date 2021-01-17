Кількість випадків коронавірусу в Україні станом на 17 січня

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В Україні станом на 17 січня зафіксовано 5 990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 131 особа;

летальних випадків – 116;

одужало – 8 777 осіб;

здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 160 682 особи;

одужало – 865 960 осіб;

летальних випадків – 20 802;

проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 793 випадки;

Вінницька область – 176 випадків;

Волинська область – 178 випадків;

Дніпропетровська область – 309 випадків;

Донецька область – 234 випадки;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 141 випадок;

Запорізька область – 332 випадки;

Івано-Франківська область – 153 випадки;

Київська область – 362 випадки;

Кіровоградська область – 35 випадків;

Луганська область – 101 випадок;

Львівська область – 315 випадків;

Миколаївська область – 328 випадків;

Одеська область – 330 випадків;

Полтавська область – 299 випадків;

Рівненська область – 145 випадків;

Сумська область – 224 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 315 випадків;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 168 випадків;

Черкаська область – 307 випадків;

Чернівецька область – 195 випадків;

Чернігівська область – 198 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.