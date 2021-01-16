Знайдений у лісі архів УПА виклали онлайн

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За підтримки Українського культурного фонду оприлюднено 320 документів підпільників УПА, знайдених у лісі на Львівщині.

Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху, передає Укрінформ, інформує NNS.

«Центру досліджень визвольного руху вдалося домовитися про копіювання. Відтак весь архів тепер оприлюднено онлайн»,

— сказала директор ЦДВР Анна Олійник.

Архів зайшли 2009 року у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Його закопали восени 1950 року у металевому молочному бідоні. Знайдений архів розпродали серед колекціонерів в Україні, Німеччині та Польщі.

«Лапаївський архів є унікальною знахідкою для науковців та громадськості. Знайдений масив включає, до прикладу, поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкцію про ведення фінансів, поіменні списки загиблих повстанців з біографіями та описами обставин загибелі. Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА»,

— пояснив історик Руслан Забілий.

В онлайн викладено інструкції, протоколи допитів; тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка — «Хмеля», який керував підготовкою повстанців; звіти підпілля з Волині, Львівщини, Дрогобиччини, Рівненщини, Станіславщини, Тернопільщини; вишкільні матеріали, інструкції, листівки; накази про присвоєння звань воякам УПА; списки загиблих.

ФОТО: ВІКТОР СИНИЦЬКИЙ