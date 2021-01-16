Знайдений у лісі архів УПА виклали онлайн

- 16 січ. 2021
- Перегляди: 80
Завантажте мобільний додаток сайту
За підтримки Українського культурного фонду оприлюднено 320 документів підпільників УПА, знайдених у лісі на Львівщині.
Про це повідомляє Центр досліджень визвольного руху, передає Укрінформ, інформує NNS.
«Центру досліджень визвольного руху вдалося домовитися про копіювання. Відтак весь архів тепер оприлюднено онлайн»,
— сказала директор ЦДВР Анна Олійник.
Архів зайшли 2009 року у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Його закопали восени 1950 року у металевому молочному бідоні. Знайдений архів розпродали серед колекціонерів в Україні, Німеччині та Польщі.
«Лапаївський архів є унікальною знахідкою для науковців та громадськості. Знайдений масив включає, до прикладу, поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкцію про ведення фінансів, поіменні списки загиблих повстанців з біографіями та описами обставин загибелі. Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА»,
— пояснив історик Руслан Забілий.
В онлайн викладено інструкції, протоколи допитів; тексти підполковника УПА Степана Фрасуляка — «Хмеля», який керував підготовкою повстанців; звіти підпілля з Волині, Львівщини, Дрогобиччини, Рівненщини, Станіславщини, Тернопільщини; вишкільні матеріали, інструкції, листівки; накази про присвоєння звань воякам УПА; списки загиблих.
ФОТО: ВІКТОР СИНИЦЬКИЙ