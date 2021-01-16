Скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу у приватних клініках

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Приватні клініки, найвірогідніше, додадуть до вартості китайської вакцини від коронавирусу CoronaVac ще 200-250 грн.

Про це заявив глава парламентського комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі Радіо Свобода, коментуючи питання ціни вакцини від Sinovac Biotech в недержавних медичних закладах, передає liga.net, інформує NNS.

"Я вважаю, що Лекхім не може постачати на приватний ринок дорожче, ніж він постачає державі <...> Тому якщо беремо ціну в $17,8, то до цього приватна компанія повинна додати кабінет щеплень, медсестру і консультацію лікаря, то я думаю, що приватні клініки додадуть ще гривень 200 ",

– заявив Радуцький.

За словами глави комітету, "принаймні, я б зробив саме так, якби керував медичною установою". Він підкреслив, що ця вакцина не вимагає спеціальних умов зберігання у -70º, тому в приватних клініках ціна, ймовірно, буде 700-750 грн.

Також Радуцький розповів, що ціни на світові вакцини для країн дуже різні і коливаються від $3 до $40 – найдешевшою поки що є вакцина AstraZeneca, а найдорожчою – препарат від Sinopharm.

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