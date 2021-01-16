Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 січня

16 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 16 січня 2021 року — 1 мільйон 154 тисячі 692 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 083 особи;
  • летальних випадків – 144;
  • одужало – 9 792 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 154 692 особи;
  • одужало – 857 183 особи;
  • летальних випадків – 20 686;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 821 випадок;
  • Вінницька область – 228 випадків;
  • Волинська область – 204 випадки;
  • Дніпропетровська область – 586 випадків;
  • Донецька область – 540 випадків;
  • Житомирська область – 200 випадків;
  • Закарпатська область – 147 випадків;
  • Запорізька область – 696 випадків;
  • Івано-Франківська область – 168 випадків;
  • Київська область – 474 випадки;
  • Кіровоградська область – 92 випадки;
  • Луганська область – 155 випадків;
  • Львівська область – 485 випадків;
  • Миколаївська область – 409 випадків;
  • Одеська область – 325 випадків;
  • Полтавська область – 350 випадків;
  • Рівненська область – 243 випадки;
  • Сумська область – 237 випадків;
  • Тернопільська область – 145 випадків;
  • Харківська область – 285 випадків;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 210 випадків;
  • Черкаська область – 323 випадки;
  • Чернівецька область – 209 випадків;
  • Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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