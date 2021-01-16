Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 січня

- 16 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 16 січня 2021 року — 1 мільйон 154 тисячі 692 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 083 особи;
- летальних випадків – 144;
- одужало – 9 792 особи;
- здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 154 692 особи;
- одужало – 857 183 особи;
- летальних випадків – 20 686;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 січня
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 821 випадок;
- Вінницька область – 228 випадків;
- Волинська область – 204 випадки;
- Дніпропетровська область – 586 випадків;
- Донецька область – 540 випадків;
- Житомирська область – 200 випадків;
- Закарпатська область – 147 випадків;
- Запорізька область – 696 випадків;
- Івано-Франківська область – 168 випадків;
- Київська область – 474 випадки;
- Кіровоградська область – 92 випадки;
- Луганська область – 155 випадків;
- Львівська область – 485 випадків;
- Миколаївська область – 409 випадків;
- Одеська область – 325 випадків;
- Полтавська область – 350 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 237 випадків;
- Тернопільська область – 145 випадків;
- Харківська область – 285 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 323 випадки;
- Чернівецька область – 209 випадків;
- Чернігівська область – 134 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.