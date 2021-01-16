Кількість випадків коронавірусу в Україні на 16 січня

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В Україні станом на ранок 16 січня 2021 року — 1 мільйон 154 тисячі 692 людини інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 083 особи;

летальних випадків – 144;

одужало – 9 792 особи;

здійснено тестувань за добу – 48 700 (зокрема методом ПЛР – 29 363, методом ІФА – 19 337).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 154 692 особи;

одужало – 857 183 особи;

летальних випадків – 20 686;

проведено ПЛР-тестувань – 5 934 439.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 821 випадок;

Вінницька область – 228 випадків;

Волинська область – 204 випадки;

Дніпропетровська область – 586 випадків;

Донецька область – 540 випадків;

Житомирська область – 200 випадків;

Закарпатська область – 147 випадків;

Запорізька область – 696 випадків;

Івано-Франківська область – 168 випадків;

Київська область – 474 випадки;

Кіровоградська область – 92 випадки;

Луганська область – 155 випадків;

Львівська область – 485 випадків;

Миколаївська область – 409 випадків;

Одеська область – 325 випадків;

Полтавська область – 350 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 237 випадків;

Тернопільська область – 145 випадків;

Харківська область – 285 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 210 випадків;

Черкаська область – 323 випадки;

Чернівецька область – 209 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.