Мінінфраструктури хоче покінчити зі старими маршрутками: зареєстровано законопроєкт

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У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, яким пропонують запровадити в Україні прозорі конкурси на закупівлю містами транспортних послуг, інклюзивність автомобільного громадського транспорту, обладнання його трекерами та валідаторами для електронної оплати.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Громадське, інформує NNS.

Він каже, що ухвалення документа допоможе «покінчити зі старими маршрутками в міському транспорті».

Пропонується зокрема закуповувати транспортні послуги через систему ProZorro.

Також хочуть запровадити систему, коли міста самі визначають ціну та платять перевізникам за кілометри, які ті проїхали.

«Цим ми закінчуємо дискримінацію пільговиків, бо перевізник уже отримує гроші за кілометри. Ключове слово — кілометри, а не "зібрані гроші з пасажирів"»,

— наголошує Криклій.

Він додає, що такий підхід також дасть можливість вимагати від перевізників установлення трекерів і валідаторів для електронної оплати.

У законопроєкті також ідеться про рівний доступ до громадського автомобільного транспорту для всіх: транспорт має бути пристосованим для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп, мати зовнішнє звукове інформування про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукове та візуальне інформування всередині салону.

«Ухвалення цього законопроєкту дасть можливість нарешті вимагати від перевізників якості та залишити в минулому старі розвалені автобуси»,

— каже міністр.

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