"Червоні дипломи" скасували: уряд затвердив новий перелік документів про вищу освіту

- 15 січ. 2021
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Міністерство освіти і науки затвердило новий перелік форм документів про вищу освіту та наукові ступені. У ньому більше немає дипломів з відзнакою державного зразка, які також називають «червоними дипломами».
Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Громадське, інформує NNS.
Так, в уряді затвердили:
- форму диплома молодшого бакалавра;
- форму диплома бакалавра;
- форму диплома магістра;
- форму диплома доктора філософії;
- форму диплома доктора мистецтва;
- форму диплома доктора наук;
- форму додатка до диплома європейського зразка;
- зразок академічної довідки.
Нововведення почало діяти з 1 січня 2021 року.
Водночас попередній наказ від 18 травня 2015 року, який встановлював форми документів про вищу освіту та передбачав дипломи з відзнаками державного зразка, втратив чинність.
Раніше студенти отримували наступні дипломи:
- молодшого бакалавра;
- молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
- бакалавр;
- бакалавра з відзнакою;
- магістр;
- магістра з відзнакою;
- доктора філософії;
- доктора філософії європейського зразка;
- доктора наук.