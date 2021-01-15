"Червоні дипломи" скасували: уряд затвердив новий перелік документів про вищу освіту

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Міністерство освіти і науки затвердило новий перелік форм документів про вищу освіту та наукові ступені. У ньому більше немає дипломів з відзнакою державного зразка, які також називають «червоними дипломами».

Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Громадське, інформує NNS.

Так, в уряді затвердили:

форму диплома молодшого бакалавра;

форму диплома бакалавра;

форму диплома магістра;

форму диплома доктора філософії;

форму диплома доктора мистецтва;

форму диплома доктора наук;

форму додатка до диплома європейського зразка;

зразок академічної довідки.

Нововведення почало діяти з 1 січня 2021 року.

Водночас попередній наказ від 18 травня 2015 року, який встановлював форми документів про вищу освіту та передбачав дипломи з відзнаками державного зразка, втратив чинність.

Раніше студенти отримували наступні дипломи:

молодшого бакалавра;

молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);

бакалавр;

бакалавра з відзнакою;

магістр;

магістра з відзнакою;

доктора філософії;

доктора філософії європейського зразка;

доктора наук.