"Червоні дипломи" скасували: уряд затвердив новий перелік документів про вищу освіту

15 січ. 2021
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Міністерство освіти і науки затвердило новий перелік форм документів про вищу освіту та наукові ступені. У ньому більше немає дипломів з відзнакою державного зразка, які також називають «червоними дипломами».

Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Громадське, інформує NNS.

Так, в уряді затвердили:

  • форму диплома молодшого бакалавра; 
  • форму диплома бакалавра;
  • форму диплома магістра;
  • форму диплома доктора філософії;
  • форму диплома доктора мистецтва;
  • форму диплома доктора наук;
  • форму додатка до диплома європейського зразка;
  • зразок академічної довідки.

Нововведення почало діяти з 1 січня 2021 року.

Водночас попередній наказ від 18 травня 2015 року, який встановлював форми документів про вищу освіту та передбачав дипломи з відзнаками державного зразка, втратив чинність.

Раніше студенти отримували наступні дипломи:

  • молодшого бакалавра;
  • молодшого бакалавра з відзнакою (червоний диплом);
  • бакалавр;
  • бакалавра з відзнакою;
  • магістр;
  • магістра з відзнакою;
  • доктора філософії;
  • доктора філософії європейського зразка;
  • доктора наук.

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Автор: Маруся Оффон

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