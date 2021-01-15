Чи продовжать локдаун в Україні після 24 січня? Відповідь дав Шмигаль

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В інтерв'ю телеканалу "Україна 24" прем'єр-міністр Денис Шмигаль розказав, чи будуть продовжувати локдаун після 24 січня.

Про це пише РБК-Україна, інформує NNS.

За словами прем'єра, Уряд України не буде продовжувати локдаун в країні після 24 січня. При цьому надалі очікується збільшення захворюваності COVID-19.

Шмигаль повідомив, що з 25 січня Україна повинна повернутися до адаптивного карантину. На всій території країни, швидше за все, будуть діяти карантинні правила "помаранчевої" зони.

"Цей карантин триватиме до 24 числа, з 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності - ред.), ми очікуємо більш значного зростання",

- заявив Шмигаль.

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Прем'єр додав, що медична система України готова до зростання захворюваності.

"На сьогодні понад 53 тисяч ліжок у лікарнях забезпечено киснем. Загальна кількість відведених під ковідних хворих ліжок - 63 тисячі, зайнята на сьогоднішній ранок 21 тисяча ліжок",

- повідомив він.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня діє жорсткий карантин. На цей період на діяльність ряду сфер введені жорсткі обмеження.

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