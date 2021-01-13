Відзавтра бізнес зможуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів і персоналу

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Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.

Про це повідомляють finance.ua, передає NNS.

Проектом закону передбачено внесення змін до законодавства, згідно з якими юридична особа, фізична особа – підприємець сплачуватимуть штраф за допуск особи у громадське місце без маски, а також за відсутність попередження про необхідність одягнути засіб захисту, або ж за відсутність реагування на перебування людей без маски у приміщенні.

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Штраф передбачено у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (при неоподатковуваному мінімумі доходів громадян у 17 грн – від 3400 до 5100 грн).

Передбачено також відповідні штрафи у період дії карантину за неносіння маски працівниками суб’єктів господарювання або безпосередньо фізичною особою – підприємцем.

Нагадаємо, ВРУ ухвалила в цілому законопроект № 3890 про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі.