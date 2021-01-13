Що робити, якщо відмовляються обслуговувати українською мовою: інструкція

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь оприлюднив детальну інструкцію про дії громадянина в разі, якщо в закладі торгівлі порушують його право на отримання інформації чи послуг державною мовою, передає NNS.

Так, омбудсмен рекомендує:

Спробувати владнати ситуацію на місці та попросити працівника обслуговувати вас державною мовою. У разі відмови працівника, звернутись до керівництва закладу або на "гарячу лінію" установи: торговельної мережі, АЗС, аптеки тощо. У разі відмови або не забезпечення надання інформації (послуг) державною мовою необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта). Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого https://mova-ombudsman.gov.ua/ У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження.

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.

Скарги подаються Уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня, 2019 року. А з 16 січня 2021 року в сфері обслуговування споживачів має застосовуватися виключно українська мова. В іншому разі - штраф від 5100 до 6800 грн.