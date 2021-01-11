Від імені санлікаря Ляшка шахраї виманюють гроші в українців

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що шахраї виманюють гроші в українців, прикриваючись його ім’ям.

Про це Ляшко написав у Facebook, передає Громадське, інформує NNS.

«Отримав інформацію про те, що від мого імені та від імені працівників приймальні головного санітарного лікаря телефонують шахраї та розповідають про те, що я опинився у скрутній ситуації і просять перевести значну суму коштів на рахунок!»,

— розповів він.

За словами санлікаря, після цього жертві телефонує з фейкового Telegram-акаунту нібито сам Ляшко і просить терміново допомогти.

«Офіційно повідомляю, що це ШАХРАЙСТВО! Жодних телефонних дзвінків від мене не надходило! Будь ласка, відразу перевіряйте інформацію та у жодному разі не переводьте гроші на рахунки аферистів!»,

— наголосив Ляшко.

Подібний метод є дуже розповсюдженим способом телефонних шахраїв змусити вас віддати їм свої гроші. Шахраї зазвичай є добрими «психологами» і грають на ваших емоціях. Наприклад, найбільш стандартний метод їх «роботи»: зателефонувати жертві та розповісти, що її близький (дитина, онук тощо) втрапив у халепу, а щоби все «зам’яти», треба перевести гроші.

Як зазначають у Кіберполіції, шахрай може прикинутися працівником банку, співробітником пенсійного або іншого фонду, правоохоронцем, волонтером, покупцем товару, який ви виставили на продаж тощо.

Крім того, що не треба переказувати гроші невідомим людям, за жодних умов не повідомляйте секретні реквізити свої карти — це не лише пін-код, а код CVV2/CVС2 на зворотному боці картки.

Також шахраї можуть намагатися обдурити вас за допомогою повідомлень про несподівані виграші, надбавки до пенсії, соціальні виплати тощо.

«Не вірте обіцянкам отримати "легкі" гроші, яких ви не очікували. Для того, щоб отримати надбавку, приз або компенсацію, досить сказати номер своєї картки. Інші дані карти для здійснення грошового переказу на ваш рахунок — не потрібні»,

— наголошують у Кіберполіції.

Якщо ви все-таки вказали секретні дані своєї карти, треба негайно заблокувати карту — зателефонувати в банк або зробити це на його сайті. Також звертайтесь до Кіберполіції.