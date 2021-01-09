На борту літака, що розбився в Індонезії, українців не було - МЗС

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На борту літака, що розбився в суботу, 9 січня, в Індонезії пасажирського літака компанії Sriwijaya Air, не було громадян України — це попередні дані.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Громадське, інформує NNS.

З його слів, попередню інформацію про відсутність українців на борту літака МЗС отримало від посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air.

Раніше ми писали: В Індонезії розбився пасажирський літак. На борту було 62 людини

Сьогодні, 9 січня, пасажирський літак компанії Sriwijaya Air розбився неподалік острова Мале. Зв'язок із літаком зник через чотири хвилини після його вильоту з аеропорту Джакарти. Зараз влада проводить пошуково-рятувальну операцію.

Літак прямував із Джакарти до іншого міста в Індонезії Понтіанак.

Авіакомпанія Sriwijaya Air заявила, що рейс мав тривати 90 хвилин. Як розповів міністр транспорту Індонезії CNN Indonesia, на борту було 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Семеро з пасажирів — діти та троє немовлят.