Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 9 січня

- 09 січ. 2021
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Станом на 9 січня в Україні зафіксована невелика кількість нових випадків коронавірусної хвороби, при цьому і ПЛР-тестів було проведено мало, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 411 осіб;
- летальних випадків – 80;
- одужало – 7 961 особа;
- здійснено тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 110 015 осіб;
- одужало – 786 306 осіб;
- летальних випадків – 19 668;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 344 випадки;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 471 випадок;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 179 випадків;
- Закарпатська область – 55 випадків;
- Запорізька область – 456 випадків;
- Івано-Франківська область – 133 випадки;
- Київська область – 375 випадків;
- Кіровоградська область – 40 випадків;
- Луганська область – 149 випадків;
- Львівська область – 262 випадки;
- Миколаївська область – 416 випадків;
- Одеська область – 299 випадків;
- Полтавська область – 160 випадків;
- Рівненська область – 80 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 70 випадків;
- Харківська область – 223 випадки;
- Херсонська область – 44 випадки;
- Хмельницька область – 47 випадків;
- Черкаська область – 353 випадки;
- Чернівецька область – 147 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.