Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 9 січня

09 січ. 2021
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Станом на 9 січня в Україні зафіксована невелика кількість нових випадків коронавірусної хвороби, при цьому і ПЛР-тестів було проведено мало, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 411 осіб;
  • летальних випадків – 80;
  • одужало – 7 961 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіло – 1 110 015 осіб;
  • одужало – 786 306 осіб;
  • летальних випадків – 19 668;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 344 випадки;
  • Вінницька область – 61 випадок;
  • Волинська область – 108 випадків;
  • Дніпропетровська область – 471 випадок;
  • Донецька область – 189 випадків;
  • Житомирська область – 179 випадків;
  • Закарпатська область – 55 випадків;
  • Запорізька область – 456 випадків;
  • Івано-Франківська область – 133 випадки;
  • Київська область – 375 випадків;
  • Кіровоградська область – 40 випадків;
  • Луганська область – 149 випадків;
  • Львівська область – 262 випадки;
  • Миколаївська область – 416 випадків;
  • Одеська область – 299 випадків;
  • Полтавська область – 160 випадків;
  • Рівненська область – 80 випадків;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 70 випадків;
  • Харківська область – 223 випадки;
  • Херсонська область – 44 випадки;
  • Хмельницька область – 47 випадків;
  • Черкаська область – 353 випадки;
  • Чернівецька область – 147 випадків;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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