Кількість нових випадків коронавірусу в Україні на 9 січня

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Станом на 9 січня в Україні зафіксована невелика кількість нових випадків коронавірусної хвороби, при цьому і ПЛР-тестів було проведено мало, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

4 846 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 168 дітей та 176 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (471), Запорізькій (456), Миколаївській (416), Київській (375) та Черкаській (353) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 411 осіб;

летальних випадків – 80;

одужало – 7 961 особа;

здійснено тестувань за добу – 26 494 (зокрема методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 110 015 осіб;

одужало – 786 306 осіб;

летальних випадків – 19 668;

проведено ПЛР-тестувань – 5 752 190.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 344 випадки;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 55 випадків;

Запорізька область – 456 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Київська область – 375 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 299 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 223 випадки;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

Чернівецька область – 147 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.