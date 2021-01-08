Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 січня

- 08 січ. 2021
- Перегляди: 1026
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 8 січня 2021 року — 1 мільйон 105 тисяч 169 люей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 2 402 особи;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5 131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 105 169 осіб;
- одужало – 778 345 осіб;
- летальних випадків – 19 588;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 січня
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 438 випадків;
- Вінницька область – 107 випадків;
- Волинська область – 107 випадків;
- Дніпропетровська область – 376 випадків;
- Донецька область – 384 випадки;
- Житомирська область – 358 випадків;
- Закарпатська область – 96 випадків;
- Запорізька область – 358 випадків;
- Івано-Франківська область – 106 випадків;
- Київська область – 371 випадок;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 113 випадків;
- Львівська область – 331 випадок;
- Миколаївська область – 418 випадків;
- Одеська область – 274 випадки;
- Полтавська область – 115 випадків;
- Рівненська область – 146 випадків;
- Сумська область – 235 випадків;
- Тернопільська область – 101 випадок;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 192 випадки;
- Хмельницька область – 263 випадки;
- Черкаська область – 146 випадків;
- Чернівецька область – 152 випадки;
- Чернігівська область – 290 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.