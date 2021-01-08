Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 січня

08 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 8 січня 2021 року — 1 мільйон 105 тисяч 169 люей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • госпіталізовано – 2 402 особи;
  • летальних випадків – 83;
  • одужало – 5 131 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 105 169 осіб;
  • одужало – 778 345 осіб;
  • летальних випадків – 19 588;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.
Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 438 випадків;
  • Вінницька область – 107 випадків;
  • Волинська область – 107 випадків;
  • Дніпропетровська область – 376 випадків;
  • Донецька область – 384 випадки;
  • Житомирська область – 358 випадків;
  • Закарпатська область – 96 випадків;
  • Запорізька область – 358 випадків;
  • Івано-Франківська область – 106 випадків;
  • Київська область – 371 випадок;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 113 випадків;
  • Львівська область – 331 випадок;
  • Миколаївська область – 418 випадків;
  • Одеська область – 274 випадки;
  • Полтавська область – 115 випадків;
  • Рівненська область – 146 випадків;
  • Сумська область – 235 випадків;
  • Тернопільська область – 101 випадок;
  • Харківська область – 191 випадок;
  • Херсонська область – 192 випадки;
  • Хмельницька область – 263 випадки;
  • Черкаська область – 146 випадків;
  • Чернівецька область – 152 випадки;
  • Чернігівська область – 290 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.

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Автор: Маруся Оффон

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