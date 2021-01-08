Кількість випадків коронавірусу в Україні на 8 січня

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В Україні станом на ранок 8 січня 2021 року — 1 мільйон 105 тисяч 169 люей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5 131 особа;

здійснено тестувань за добу – 20 192 (зокрема методом ПЛР – 16 152, методом ІФА – 4 040).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 105 169 осіб;

одужало – 778 345 осіб;

летальних випадків – 19 588;

проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Раніше ми писали: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 7 січня

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук.