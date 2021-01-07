Український словник обрав слово 2020 року

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Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» обрав слово 2020 року, повідомляє NNS , посилаючись на likein.ua.

Словом 2020 року ставло «коронавірус». Вірус, назва якого ще рік тому була відома лише вузькому колу медичних фахівців, в минулому році здійснив визначальний вплив на життя людей, а отже і на мову.

Утворилося безліч слів і виразів, похідних безпосередньо від слова «коронавірус» (головним з яких є Ковід), а більшість головних слів року так чи інакше пов'язані з пандемією:

Пандемія - результат швидкого і неконтрольованого поширення коронавірусу, який викликав паніку в усьому світі і призвів до введення карантинів і локдаунів. Значною проблемою стала і інфодемія - швидке і неконтрольоване поширення неперевіреної інформації.

Карантин - як засіб стримування пандемії. Це слово італійського походження увійшло в українську мову кілька століть тому і використовується значно частіше, ніж коронадебютант локдаун, який увірвався в наше життя з англійської мови. Хоча, слід зазначити, що «інтелектуальний локдаун» оживив сумовитий Український медіадискурс трохи більше, ніж його попередники «адаптивний карантин» і «карантин вихідного дня».

Самоізоляція - ще одне важливе слово зі словника епохи коронавірусу. Сюди ж відноситься і соціальне дистанціювання.

Вакцина - протягом усього року не вщухав інтерес до щеплення від коронавірусу. Відразу кілька вакцин були розроблені в надзвичайно стислі терміни, і вже в кінці року розвинені країни почали програми масової вакцинації.

Дистанційний - пандемія і викликаний нею карантин надали новий імпульс діджиталізації (слово року - 2019), змушуючи людей і бізнес переходити на дистанційну роботу, навчання, обслуговування і т. д.