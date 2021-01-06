Таємна вакцинація влади: у ЗМІ з'явилась інформація, що в Україну завезли вакцину виключно для нардепів та високопосадовців

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Бізнес та голова редакційної ради видання «Обозреватель» Михайло Бродський у своїй колонці стверджує, що в Україну начебто нелегально завезли вакцину проти COVID-19 від Pfizer, а також те, що деякі українські політики вже навіть вакцинувалися.

Через це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерстві охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію щодо підпільної вакцинації, пише Громадське, передає NNS.

Зокрема, Бродський з формулюваннями «наскільки мені відомо» та «за наявною у мене інформацією» пише, що вакцину в Україну завезли 29 і 30 грудня чартерним рейсом. Також, за його словами, щеплення вже зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова комітету парламенту з питань здоров’я нації Михайло Радуцький та «низка інших народних депутатів».

Бродський вказує, що за введення двох доз вакцини політики платять 2,5 тисячі євро. А от роблять щеплення, за словами Бродського, у клініці «Меділенд».

Яка реакція?

Крім того, що Шмигаль доручив перевірити інформацію, яку опублікував «Обозреватель», він зазначив, що буде робити щеплення власним коштом у другу чи третю хвилю, коли офіційно зареєстрований препарат надійде у клініки. Прем'єр нагадав, що першу партію вакцини мають отримати лікарі, які працюють із хворими на COVID-19.

Голова комітету Михайло Радуцький сказав «Радіо Свобода», що «не бачить сенсу коментувати цю маячню». За його словами, він публічно зробить щеплення, коли вакцина офіційно з'явиться в Україні.