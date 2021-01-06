Про що читали українці у Вікіпедії: 25 найпопулярніших статтей 2020 року

06 січ. 2021
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Список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році очолила стаття "Україна". Вона отримала понад 850 тисяч переглядів за рік.

Також у топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус, пише УП Життя, передає NNS.

25 найпопулярніших статей української Вікіпедії

  1. Україна (852,943 перегляди)
  2. Шевченко Тарас Григорович (681,271)
  3. YouTube (598,572)
  4. Київ (475,448)
  5. Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437)
  6. Леся Українка (390,308)
  7. Друга світова війна (378,182)
  8. Франко Іван Якович (361,998)
  9. Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)
  10. Facebook (345,767)
  11. Сполучені Штати Америки (332,426)
  12. Перша світова війна (318,469)
  13. Вірус (315,362)
  14. Google (306,428)
  15. Список українських жіночих імен (305,500)
  16. Білки (296,923)
  17. Київська Русь (289,533)
  18. Населення України (284,635)
  19. Список українських чоловічих імен (277,186)
  20. Галицько-Волинське князівство (271,437)
  21. Велика Британія (271,236)
  22. Німеччина (263,740)
  23. Львів (262,993)
  24. Богдан Хмельницький (259,361)
  25. Європейський Союз (258,071)

Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні. На сьогодні україномовний портал цього сайту налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.

Щорічно ГО "Вікімедіа Україна" збирає статистику відвідувань української Вікіпедії, щоб дізнатися, які з цих статей найбільше цікавили читачів упродовж року. 

"Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру.

Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були "Білки", "Гриби" та "Займенник" – теми, що вивчаються в межах шкільної програми.

Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" – очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися.

Натомість статті "Війна на сході України" та "Збройні сили України" читали менше – вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50",

— аналізує статистику заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.

Раніше ми писали: Як українці називали дітей у 2020 році: найпопулярніші та найрідкісніші імена

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Автор: Маруся Оффон

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