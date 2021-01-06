Про що читали українці у Вікіпедії: 25 найпопулярніших статтей 2020 року

- 06 січ. 2021
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Список найпопулярніших статтей українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році очолила стаття "Україна". Вона отримала понад 850 тисяч переглядів за рік.
Також у топ-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус, пише УП Життя, передає NNS.
25 найпопулярніших статей української Вікіпедії
- Україна (852,943 перегляди)
- Шевченко Тарас Григорович (681,271)
- YouTube (598,572)
- Київ (475,448)
- Коронавірусна хвороба 2019 в Україні (438,437)
- Леся Українка (390,308)
- Друга світова війна (378,182)
- Франко Іван Якович (361,998)
- Пандемія коронавірусної хвороби 2019 (346,273)
- Facebook (345,767)
- Сполучені Штати Америки (332,426)
- Перша світова війна (318,469)
- Вірус (315,362)
- Google (306,428)
- Список українських жіночих імен (305,500)
- Білки (296,923)
- Київська Русь (289,533)
- Населення України (284,635)
- Список українських чоловічих імен (277,186)
- Галицько-Волинське князівство (271,437)
- Велика Британія (271,236)
- Німеччина (263,740)
- Львів (262,993)
- Богдан Хмельницький (259,361)
- Європейський Союз (258,071)
Вікіпедія є одним із найпопулярніших сайтів в Україні. На сьогодні україномовний портал цього сайту налічує понад 1 мільйон 60 тисяч статей.
Щорічно ГО "Вікімедіа Україна" збирає статистику відвідувань української Вікіпедії, щоб дізнатися, які з цих статей найбільше цікавили читачів упродовж року.
"Запровадження карантину та навчання вдома призвели до сплеску популярності статей на теми зі шкільної програми, а також про популярну культуру.
Зокрема, у травні одними з найпопулярніших статей були "Білки", "Гриби" та "Займенник" – теми, що вивчаються в межах шкільної програми.
Із березня спостерігаємо сплеск інтересу до статті "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" – очевидно, під час локдауну українці вибирали, які фільми варто подивитися.
Натомість статті "Війна на сході України" та "Збройні сили України" читали менше – вперше за кілька років вони не увійшли до топ-50",
— аналізує статистику заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" та адміністратор українського розділу Вікіпедії Микола Козленко.