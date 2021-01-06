Платні автошляхи: кому і в яких випадках дозволяється безкоштовний проїзд

Завантажте мобільний додаток сайту

Кабінет міністрів затвердив Порядок безкоштовного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, і розмір відшкодування концесіонеру.

Як зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, цей документ визначає, в яких випадках проїзд автошляхами може бути безкоштовним, пише LIGA.net, передає NNS.

"Це дозволить захистити наших інвесторів у разі надзвичайних ситуацій і сприятиме поліпшенню умов для реалізації подібних інвестиційних проєктів",

– зазначив міністр.

Кому і в яких випадках дозволяється безкоштовний проїзд концесійними дорогами:

– транспортним засобам, що належать фізособам, фізособам-підприємцям, юрособам усіх форм власності, які використовуються в разі виникнення стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії протягом періоду їхньої дії на підставі звернення зазначених осіб до концесіонера;

– транспортним засобам, що використовуються органами державної влади, підрозділами Міноборони, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС і швидкої медичної допомоги на умовах, визначених концесіонером відповідно до концесійного договору;

– додатковим категоріям ТЗ відповідно до концесійного договору. Крім того, Порядок передбачає відшкодування концесіонеру за період безкоштовного проїзду під час стихійного лиха, катастрофи, епідемії чи епізоотії.

23 грудня 2020 року Кабмін затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Так, вартість проїзду через концесійні дороги в Україні буде коливатися від 80 копійок до 4,6 гривень за кілометр.

Потенційно платні дороги в Україні:

ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

частина дороги М-06 Київ-Житомир-Рівне;

маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11);

маршрут Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19);

маршрут Харків-Дніпро-Запоріжжя (М-29, M-04, M-18);

частина дороги М-14 від Херсона до Миколаєва.