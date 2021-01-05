У відділеннях "Укрпошти" тепер можна поповнити банківські картки

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У понад 3000 автоматизованих відділень Укрпошти, що обладнані платіжними терміналами, відтепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA та Mastercard.

Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти», передає NNS.

Зарахувати на картку можна суму від 50 до 4999 грн за одну операцію.

Комісія за послугу дорівнює 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн. Умови зарахування коштів залежать від умов банку-емітента картки. Поповнити готівково можна картку з будь-якою технологією – безконтактну, з чипом чи магнітною стрічкою.

Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити. Якщо картка відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.

«Укрпошта продовжує вдосконалювати фінансові сервіси та вводити нові послуги в залежності від запиту клієнтів. Відтепер у поштових відділеннях можна поповнити банківську картку. Послуга є особливо затребуваною в тих населених пунктах, де банки закрили свої відділення, у людей залишились картки, зокрема, і кредитні, які потрібно погасити. А Укрпошта готова надавати свою інфраструктуру для цього. Не потрібно витрачати час на пошук банку чи термінала. Наші клієнти можуть принести готівку у поштовий офіс і з допомогою оператора поповнити свою картку або картку іншої людини за індивідуальним 16-значним номером. Послуга буде доступна у комп’ютеризованих відділеннях компанії з POS-терміналам",

– відзначив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук.

Зазначається, що крім поповнення платіжної картки у відділеннях Укрпошти, клієнти також можуть зняти без комісії кошти з банківської картки Visa, MasterCard, Простір.