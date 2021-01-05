Як будуть курсувати поїзди під час січневого локдауну

- 05 січ. 2021
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Укрзалізниця повідомила, чи зміниться робота поїздів під час січневого локдауну. Про це йдеться на сайті УЗ, передає NNS.
Як зазначається, Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України.
Також Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.
«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво»,
— повідомляють в УЗ.
Також повідомлялося, що Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.
Нагадуємо:
Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.
З 8 по 24 січня 2021 року буде заборонено:
- відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
- робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),
- робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів
- продовольчих і непродовольчих ринків.
Проте транспорт буде працювати.