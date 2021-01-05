Як будуть курсувати поїзди під час січневого локдауну

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Укрзалізниця повідомила, чи зміниться робота поїздів під час січневого локдауну. Про це йдеться на сайті УЗ, передає NNS.

Як зазначається, Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України.

Також Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво»,

— повідомляють в УЗ.

Також повідомлялося, що Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.

Нагадуємо:

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

З 8 по 24 січня 2021 року буде заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,

робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),

робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів

продовольчих і непродовольчих ринків.

Проте транспорт буде працювати.