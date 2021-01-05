Інформація про заборону продажу повсякденних товарів під час карантину не є достовірною - Степанов

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час карантину не відповідає дійсності.

Про це він сказав на брифінгу 5 січня, передає Українська правда, інформує NNS.

"Я бачив цю інформацію, яка з’явилася в мережі, вона не є достовірною. Чим дозволено буде торгувати в термін з 8 до 25 січня - це торгівля продуктами харчування, на торговельних площах, де не менше 60% площі призначена для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв′язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням і засобами захисту рослин. Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень",

— каже Степанов.

Щодо побутової хімії, то Степанов повідомив, що Кабмін на засіданні 5 січня ще прийме певні уточнення.

За словами міністра, коли уряд складав перелік товарів, які не можна буде придбати, то виходив з того, що карантинні обмеження триматимуть в Україні лише 16 днів.

"16 днів це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю розповсюдження COVID-19. Нам це потрібно, щоб ми потім уже не вводили ніяких локдаунів, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми уже до весни не вводили локдаун, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю захворюваності і витримала наша медична система",

— додав Степанов.

Раніше повідомлялось: З 8 січня у супермаркетах заборонять продаж низки повсякденних товарів