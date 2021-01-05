Вже в січні сфера обслуговування повинна перейти на українську мову

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З 16 січня 2021 року стане чинною 30 ст. мовного закону, яка зобов’язує усіх постачальників послуг в Україні спілкуватися з клієнтами виключно державною мовою, якщо не надійшло окреме прохання споживача про інше, нагадує NNS .

Йдеться про закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Документ передбачає, що всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів українською мовою. Це стосується супермаркетів, інтернет-магазинів, кав’ярень, банків, АЗС, аптек тощо.

Виробників, продавців, надавачів послуг в Україні зобов’язують надавати споживачам інформацію про товари, роботи чи послуги державною мовою. Але така інформація може дублюватися будь-якою іншою мовою.При цьому лише на прохання клієнта надавач послуг чи продавець можуть здійснити обслуговування іншою мовою.

Дослівно Закон: «На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін».

У разі порушень з боку працівників сфери послуг або компаній кожен громадянин зможе звернутися до уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Нагадаємо:

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Документ Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.

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