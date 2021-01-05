Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 січня

- 05 січ. 2021
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В Україні за минулу добу 4 січня зафіксовано порівняно невелику кількість нових випадків коронавірусу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 280 осіб;
- летальних випадків – 202;
- одужало – 13 850 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 083 585 осіб;
- одужало – 747 408 осіб;
- летальних випадків – 19 129;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 846 випадків;
- Вінницька область – 76 випадків;
- Волинська область – 86 випадків;
- Дніпропетровська область – 320 випадків;
- Донецька область – 269 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 65 випадків;
- Запорізька область – 418 випадків;
- Івано-Франківська область – 61 випадок;
- Київська область – 266 випадків;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 371 випадок;
- Миколаївська область – 87 випадків;
- Одеська область – 682 випадки;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 137 випадків;
- Сумська область – 59 випадків;
- Тернопільська область – 53 випадки;
- Харківська область – 313 випадків;
- Херсонська область – 84 випадки;
- Хмельницька область – 40 випадків;
- Черкаська область – 376 випадків;
- Чернівецька область – 127 випадків;
- Чернігівська область – 87 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.