Кількість випадків коронавірусу в Україні на 5 січня

05 січ. 2021
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В Україні за минулу добу 4 січня зафіксовано порівняно невелику кількість нових випадків коронавірусу. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 280 осіб;
  • летальних випадків – 202;
  • одужало – 13 850 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 083 585 осіб;
  • одужало – 747 408 осіб;
  • летальних випадків – 19 129;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 846 випадків;
  • Вінницька область – 76 випадків;
  • Волинська область – 86 випадків;
  • Дніпропетровська область – 320 випадків;
  • Донецька область – 269 випадків;
  • Житомирська область – 77 випадків;
  • Закарпатська область – 65 випадків;
  • Запорізька область – 418 випадків;
  • Івано-Франківська область – 61 випадок;
  • Київська область – 266 випадків;
  • Кіровоградська область – 25 випадків;
  • Луганська область – 33 випадки;
  • Львівська область – 371 випадок;
  • Миколаївська область – 87 випадків;
  • Одеська область – 682 випадки;
  • Полтавська область – 376 випадків;
  • Рівненська область – 137 випадків;
  • Сумська область – 59 випадків;
  • Тернопільська область – 53 випадки;
  • Харківська область – 313 випадків;
  • Херсонська область – 84 випадки;
  • Хмельницька область – 40 випадків;
  • Черкаська область – 376 випадків;
  • Чернівецька область – 127 випадків;
  • Чернігівська область – 87 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 4 січня
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Автор: NNS - Національна служба новин

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