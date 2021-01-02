Від коронавірусу померла українська оперна співачка та відомий волонтер

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У суботу, 2 січня, стало відомо про смерть відомого волонтера і оперної співачки Олександри Тарасової. Вона намагалася подолати коронавірус, який протікав у неї дуже складно. На жаль, хвороба перемогла. Про це NNS повідомляє, посилаючись на численні пости друзів Олександрі у Фейсбуці, які допомагали жінці, збираючи кошти на її лікування.

Так, про її смерть Тарасової на своїй Фейсбцук-сторінці повідомив ветеран АТО Павло Тука.

"Шок... як же так... Саша... Немає слів... щиро співчуваю родині..."

- написав він.

"Складно уявити собі, якій кількості людей Саша Тарасова допомогла. Абсолютно безоплатно. Скільки безнадійних випадків вона розібрала і дала не тільки надію, а й рішення",

- написала на своїй сторінці у Фейсбуці Анна Назарко.

«Сум, біль.... Друзі, від Covid 19 померла наша волонтер Aleksandra Tarasova»

Написала Liliya Blokhina.

«Страшна новина для всіх нас. Трапилось непоправиме. Александра Тарасова пішла від нас. Ковід забрав чудову людину. Слів бракує. Сльози. Розпач. Організація похорон під контролем. Я напишу коли і як все де буде відбуватись. Зараз потрібна фінансова підтримка дітям на похорони мами, і на перший час впоратись після втрати годувальниці. Будь-ласка, друзі, давайте допоможемо сім’ї хоча б фінансово пережити цю страшну втрату. Я ще не можу сповна прийняти те, що подруги більше немає в цьому світі. Картка сина Саші Тарасової Приват карта 5168755428921809 Костянтин Тарасов-Чаплик 4441114443023401 Костянтин Тарасов-Чаплик (Монобанк)»,

- написала Оксана Шевченко.

Раніше Оксана писала про свою захворілу подругу наступне:

Друзі, звертаюсь до вас за допомогою. Багато хто знайом з Олександрою Тарасовою, людиною з величезним серцем! Саме вона на початку війни очолювала спочатку фонд «Крила фенікса», потом «Повернись живим». Витрачала весь свій час на волонтерство. Я бачила її на роботі з малою донькою, тому що чоловік на фронті, а армії потрібна була допомога такої людини, як Саша. Потім Саша допомагала ветеранам, пораненим. Вирішувала питання з льготами, реабілітаціями. А скільки людей вдячні їй за підтримку, за допомогу у вирішенні проблем зі здоров’ям. Я одна з тих, хто бачив її вклад в становлення армії, я одна з тих, кому Саша допомогла в хвилини розпачу коли хворіла моя мама, я та, яка знає, як сильно ця людина зараз потребує допомоги від нас. Наразі Саша в лікарні. Вона бореться з ковідом. Хвороба протікає дуже складно. Саша на дихальних апаратах. Потрібні кошти на підтримку всієї родини. Діти самі не впораються з фінансовими проблемами. Всі знають, яких коштів потребує ця хвороба. Я знаю, що ми завжди гуртом могли побороти будь-що. Олександра Тарасова - це людина, яка ніколи не попросить, але сама завжди прийде на допомогу. Але зараз родина залишилась без будь-яких доходів. Саша сама виховує двох дітей.

29 грудня Оксана повідомила, що у Олександри стався пневмонічний інфаркт, з’явилися тромби в легені. Жінка сама не дихала. Сатурація була 62.

А через декілька днів її не стало…

Світла пам’ять!