Змінено рахунки для сплати ЄСВ: що потрібно знати

- 02 січ. 2021
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Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набрали чинності з 1 січня 2021 року.
Про це повідомляється на сайті ДПС, пише РБК-Україна, інформує NNS.
Як зазначається в повідомленні, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:
- 1 - службовий код ("*");
- 2 - код виду сплати ("101" - Сплата суми єдиного внеску);
- 3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
- 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
- 5 - не заповнюється;
- 6 - не заповнюється;
- 7 - не заповнюється.
Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДПС
Рахунки для сплати ЄСВ по областях ТУТ.