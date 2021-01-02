Змінено рахунки для сплати ЄСВ: що потрібно знати

02 січ. 2021
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Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набрали чинності з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті ДПС, пише РБК-Україна, інформує NNS.

Як зазначається в повідомленні, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

  • 1 - службовий код ("*");
  • 2 - код виду сплати ("101" - Сплата суми єдиного внеску);
  • 3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
  • 4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
  • 5 - не заповнюється;
  • 6 - не заповнюється;
  • 7 - не заповнюється.

Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДПС

Рахунки для сплати ЄСВ по областях ТУТ.

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Автор: Маруся Оффон

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