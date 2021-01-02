В Україні ввели новий санітарний регламент для шкіл

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З 1 січня 2021 року вступив в дію новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Даний регламент був затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я № 2205, - передає NNS з посиланням на Хвилю.

Новий регламент визначає медичні вимоги безпеки (правила і норми) щодо освітнього середовища в усіх типах закладів загальної середньої освіти, а також структурних підрозділах інших юридичних осіб, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (крім спеціальних навчальних закладів) усіх форм власності.

Так, згідно з новим регламентом, учні, які проживають на відстані більше 2 км від навчального закладу, повинні бути забезпечені транспортом для підвезення в школи.

Працівники шкіл повинні регулярно проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення терміну цих оглядів працівники не можуть бути допущені до освітнього процесу.

Також, згідно з регламентом, забороняється оренда приміщень навчальних закладів не під освітні потреби. Встановлюються вимоги до благоустрою шкіл і визначаються відповідальні особи.

Крім цього регламент нормує використання в закладах освіти проводового або бездротового підключення до Інтернету.

При використанні бездротового підключення обладнання повинно розміщуватися на висоті не менше 2 метрів від підлоги і вимикатися в позанавчальний час.

Встановлюються вимоги до обладнання в навчальних закладах, зокрема, екран монітора має бути не менше 15 дюймів, якщо немає можливості використовувати персональні комп'ютери, а якщо використовуються ноутбуки - допускається розмір екрану в 14 дюймів, а також обов'язкова наявність мишки і клавіатури.

Встановлюються вимоги до розміру меблів, для профілактики порушень постави учні не менше двох разів на рік повинні пересідати в інші ряди. Також учнів, які часто хворіють на ГРВІ, ангінами рекомендується розміщувати в третьому ряду від вікна.

Також новим санітарним регламентом прописано обов'язкову наявність у приміщенні закладу внутрішнього санітарного вузла.

Змінюються підходи до організації харчування: дозволяється організовувати кейтеринг, але за умови відповідності безпеки і якості харчових продуктів, що базуються на системі HACCP (концепція, що передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку і управління небезпечними факторами, які впливають на безпеку продукції). Встановлено також ряд обмежень щодо продуктів з вмістом солі, цукру, жирів.

Санітарним регламентом також встановлюється перелік продуктів, які заборонено продавати в школах в буфетах і автоматах - снеки, м'ясні та рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчена і солона риба і т. п.

Встановлено групу харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні - злакові, овочі, фрукти, молочні продукти. Врегулюється і питання харчування дітей з особливими потребами.