Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 січня

02 січ. 2021
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В Україні станом на ранок 2січня 2021 року — 1 мільйон 069 тисяч 517 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.

Також за минулу добу

  • одужало – 2 606 осіб;
  • летальних випадків – 51;
  • здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 1 069 517 осіб;
  • одужало – 722 615 осіб;
  • летальних випадків – 18 731;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:
  • м. Київ – 112 649 випадків;
  • Вінницька область – 22 801 випадок;
  • Волинська область – 33 312 випадки;
  • Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
  • Донецька область – 37 198 випадків;
  • Житомирська область – 39 982 випадки;
  • Закарпатська область – 28 407 випадків;
  • Запорізька область – 54 717 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
  • Київська область – 60 238 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 544 випадки;
  • Луганська область – 10 923 випадки;
  • Львівська область – 62 130 випадків;
  • Миколаївська область – 31 705 випадків;
  • Одеська область – 71 889 випадків;
  • Полтавська область – 36 733 випадки;
  • Рівненська область – 41 503 випадки;
  • Сумська область – 41 350 випадків;
  • Тернопільська область – 34 275 випадків;
  • Харківська область – 70 212 випадки;
  • Херсонська область – 18 044 випадки;
  • Хмельницька область – 39 932 випадки;
  • Черкаська область – 39 481 випадок;
  • Чернівецька область – 40 357 випадків;
  • Чернігівська область – 30 353 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

9 432 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.

У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

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Автор: Маруся Оффон

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