Кількість випадків коронавірусу в Україні на 2 січня

- 02 січ. 2021
- Перегляди: 589
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні станом на ранок 2січня 2021 року — 1 мільйон 069 тисяч 517 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників.
Також за минулу добу
- одужало – 2 606 осіб;
- летальних випадків – 51;
- здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 069 517 осіб;
- одужало – 722 615 осіб;
- летальних випадків – 18 731;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 112 649 випадків;
- Вінницька область – 22 801 випадок;
- Волинська область – 33 312 випадки;
- Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
- Донецька область – 37 198 випадків;
- Житомирська область – 39 982 випадки;
- Закарпатська область – 28 407 випадків;
- Запорізька область – 54 717 випадків;
- Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
- Київська область – 60 238 випадків;
- Кіровоградська область – 8 544 випадки;
- Луганська область – 10 923 випадки;
- Львівська область – 62 130 випадків;
- Миколаївська область – 31 705 випадків;
- Одеська область – 71 889 випадків;
- Полтавська область – 36 733 випадки;
- Рівненська область – 41 503 випадки;
- Сумська область – 41 350 випадків;
- Тернопільська область – 34 275 випадків;
- Харківська область – 70 212 випадки;
- Херсонська область – 18 044 випадки;
- Хмельницька область – 39 932 випадки;
- Черкаська область – 39 481 випадок;
- Чернівецька область – 40 357 випадків;
- Чернігівська область – 30 353 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
9 432 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 338 дитини та 446 медпрацівників.
У МОЗ нагадують три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.