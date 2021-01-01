Супрун попрощалася зі своїми ФБ-підписниками

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Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун припиняє вести свою сторінку на Фейсбук, яка була популярною через пости з порадами, розвінчуванням міфів і влучними жартами. Про це NNS повідомляє, посилаючись на Букви і на сторінку Супрун.

Екс-глава МОЗ заявила, що в п'ятницю, 1 січня 2021, публікує свій останній пост на Фейсбук.

Наостанок Супрун порадила українцям мати здоровий глузд і не йти на копроміс зі злом.

"Українці непереможні. Конфліктуйте і не йдіть на компроміси зі злом. Думайте про суспільство і країну, а не тільки про себе. Приймайте рішення так, ніби цього більше немає від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший",

- написала вона.

В переважній більшості підписники сторінки шкодують про таке рішення Уляни Супрун, просять його змінити і сподіваються на повернення.



Нагадаємо, Супрун виконувала обов'язки міністра охорони здоров'я України з серпня 2016 по вересень 2019 року. Саме в той час, коли вона очолювала відомство, було розпочато масштабну медичну реформу, суперечки про яку в суспільстві і владі не вщухають досі.

Паралельно з цим вона вела Фейсбук-блог, який на початок 2021 налічує понад 350 тисяч підписників. У своєму блозі Супрун давала поради (наприклад, про те, як подбати про літніх людей під час епідемії коронавірусу), спростовувала фейки (наприклад, про ефективність носіння саморобних масок) і гостро жартувала.