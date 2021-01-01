У Києві проходить марш до дня народження Степана Бандери (трансляція)

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У Києві розпочалася смолоскипна хода, яка приурочена до 112-ої річниці від дня народження відомого українського політичного діяча України Степана Бандери, - повідомляє NNS , посилаючись на Факти.

Акція Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери розпочалася біля розташованого в центрі Києва пам’ятника Тарасові Шевченку.

Люди, які йдуть попереду, розгорнули великий червоно-чорний прапор. А на задніх рядах запалені смолоскипи. Учасники заходу скандують Слава Україні! Героям слава, Слава нації! Смерть ворогам!, Україна – понад усе! і Наша земля – ​​наші герої.

У зв’язку з цим, на вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до Бульвару Тараса Шевченка тимчасово перекрили рух транспорту. Поліція забезпечує правопорядок, вона супроводжує колону маршу.

Такі акції традиційно відбуваються в різних містах України у день народження Бандери.

Біографія Степана Бандери вражає, оскільки протягом десятиліть він був організатором підпільної боротьби проти трьох держав – Другої Речі Посполитої, Третього Рейху та Радянського Союзу.