Ситуація з безвізом для українців: Кулеба пояснив, що відбувається

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Український безвіз з Євросоюзом фактично заблокований з березня через пандемію коронавірусу. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє NNS , посилаючись на Обозрєватєль.

Така ж ситуація з безвізовим режимом склалася у всіх країн, підкреслив міністр.

«Давайте трошки з фільму жахів перейдемо до драми. Не український безвіз заблокований, а всі безвізи з ЄС знаходяться в такому стані. Тому що пандемія стосується всіх. І питання не в тому, чи є у тебе безвіз чи ні. А питання в тому, яка ситуація з пандемією в твоїй країні»,

– сказав він.

За словами дипломата, Україна постійно шукає рішення, щоб наші громадяни менше страждали від пандемічних проблем безвізового режиму, але ситуація не дозволяє країні «вийти на прийнятний показник».

«Однак ніяких політичних або юридичних проблем з безвізом немає. Єдина проблема, від якої ми зараз страждаємо, це пандемія COVID-19»,

- сказав Кулеба.

Він уточнив, що рішення Конституційного Суду України Про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування – це «окрема тема для розмови».

Свого часу в Європі дійсно говорили, що це може стати причиною припинення українського безвізу.

«Але я вам кажу абсолютно серйозно: реально єдина проблема – це COVID-19»,