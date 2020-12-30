Шахраї «штрафують» українців на тисячі гривень: як працює схема

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З 1 січня 2021 року лічильники газу будуть обов'язковими для кожного будинку і квартири. До Нового року залишилося менше тижня, а в багатьох громадян лічильників досі немає і встановлювати їх не поспішають. Цим уже встигли скористатися шахраї, повідомляє NNS , посилаючись на OBOZREVATEL.

Представляючись виконавчою службою, невідомі вимагали в киян оплатити штраф за відсутність лічильника. Як не попастися в руки шахраїв – читайте в матеріалі.

"Виконавча служба. Передзвоніть!"

Киянка Ганна проживає в одному з будинків по вулиці Дегтярівській. Якось, повертаючись з роботи, вона побачила у дверях своєї квартири дивну записку, нібито від виконавчої служби.

На невеликому клаптику паперу було вказано номер телефону, ім'я та по батькові власника номера і прохання "передзвонити завтра о 9:00".

Шахраї залишають українцям записки

Ніяких заборгованостей у сім'ї дівчини не було, тому очевидних причин для того, щоб до них завітали виконавці, не знайшлося. Та й саме повідомлення було дуже дивним: замість офіційного бланка з реквізитами це був звичайний відривний листок. Насамперед Ганна перевірила вказаний номер через додаток у смартфоні. Тут з'явилася чергова нестиковка. Адже ім'я в записці і ім'я власника номера, вказане в додатку, не співпало.

"Далі ми перевірили, чи всі документи на місці – все виявилося в нормі, – розповідає Ганна. – Перевірили всіх домашніх за реєстром боржників Мін'юсту – нічого немає. Запитали в сусідів, може, до них хтось дзвонив – нічого не знайшли".

Потім Ганна набрала районне відділення виконавчої служби і вже там їй повідомили, що таких повідомлень вони не залишають, а записка – від шахраїв. За вказаним у записці номером дівчина теж подзвонила, але пізніше від зазначеного терміну – слухавку не взяли й не передзвонили. Як виявилося потім, такі "сповіщення" зловмисники залишили не тільки в квартирі Ганни.

"Через кілька днів від глави ОСББ я дізналася, що наш випадок не поодинокий. Виявилося, що у людей, які передзвонювали за номером у зазначений термін, шахраї вимагали сплатити штраф за відсутність лічильника газу. Дехто вірив і переказував на їхні картки по 3-4 тис грн",

– розповіла дівчина.

Як не потрапити на гачок?

Шахрайство під виглядом комунальних структур або державних служб не новинка. Регулярно зловмисники роблять "апгрейд" своєї "схеми" і адаптують її до нових реалій. Будь-які зміни в країні для них – "клондайк". Коли виходять нові банкноти, вони нібито проводять обмін грошей, коли держава обіцяє одноразові виплати – збирають особисту інформацію нібито для нарахування коштів. Зміна тарифів на водопостачання – "перевірка" лічильників. Під такими приводами в людей постійно намагаються вивудити гроші або цінності.

Що стосується повідомлень від виконавчої служби, то, відповідно до закону, їх повинні надсилати рекомендованим листом на офіційному бланку, з усіма необхідними реквізитами та печатками. Лист сповіщає про відкриття виконавчого провадження. У тексті вам повинні запропонувати прибути до районного відділення для подальших процедур. Сумнівних записок від руки співробітники служби ніколи не залишають.

"У цій ситуації люди повинні розуміти, що виконавча служба не ходить у приватному порядку, якщо немає рішення суду",

– застерігає член правління Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов.

"Перше, що повинен зробити громадянин, який зіткнувся з такою проблемою, – зателефонувати в службу свого району і уточнити, чи працює в них співробітник, який залишив свої контакти, і чи дійсно відбувається така ситуація. Краще заздалегідь підготуйте номери телефонів соціальних служб, які розташовані у вашому районі. Зараз доступ до такої інформації отримати не становитиме труднощів. Ще один важливий момент – в індивідуальному порядку ми нікому грошей не даємо. Є розрахункові рахунки підприємств, куди можна переказати гроші офіційно з наданням чеку про оплату", – зазначив він.

Чи штрафують за відсутність лічильника?

Відповідно до закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", споживач не зобов'язаний встановлювати лічильник газу за свої гроші. Приладом обліку його повинен забезпечити постачальник. За відсутність лічильника не штрафують. Санкції передбачені лише в тому разі, якщо споживач офіційно відмовив постачальнику в установленні лічильника, повідомляють в АТ "Київгаз" на запит OBOZREVATEL:

"Якщо побутовий споживач не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим) і відмовляється від його встановлення за рахунок АТ "Київгаз", фактичний обсяг спожитого (розподіленого) природного газу щодо побутового споживача за відповідний календарний місяць визначається за граничними обсягами споживання природного газу населенням",

– роз'яснили в компанії.

З 1 січня ці граничні обсяги будуть рости. Якщо зараз для квартир, у яких є тільки газова плита, норма – 3,28 куб м на людину, то з наступного місяця вони виростуть до 9,8 куб. м. Саме підвищення норм, а не штраф, і буде санкцією проти тих, хто не встановив лічильник.

Нагадаємо, відповідно до закону, тим українцям, у кого немає газового лічильника, з 1 січня повинні взагалі від'єднувати газ. Але оскільки приладів обліку немає приблизно в 7 млн осіб – терміни вирішили перенести.

Також у "Київгазі" нагадують, що ніяких перевірок наявності лічильників вони не проводять, тим більше в період пандемії, адже в їхній базі вже є всі необхідні дані. Всі співробітники компанії одягнені в фірмовий одяг із логотипом і написом "Київгаз", мають пластикове посвідчення з підписом керівника компанії. Якщо співробітник прийшов до вас додому і у вас виникають сумніви, чи дійсно він працює в компанії, уточнити інформацію можна за телефонами: (044) 495-04-04 або (097) 495-11-04.

Шахраї йдуть у ногу з тенденціями і постійно вдосконалюють свої стратегії. Щоб не "вестися" на їхні хитрощі, завжди намагайтеся перевіряти інформацію, навіть якщо вона здається вам дуже переконливою. Пам'ятайте, варіантів шахрайства навіть у межах одного міста може бути дуже багато. Тому якщо до вас приходить або телефонує незнайомий співробітник будь-якої служби, перш ніж надавати інформацію, постарайтеся повністю встановити його особистість і упевнитися, що він дійсно виконує службові обов'язки. Витрачені на з'ясування зайві 10-20 хвилин можуть заощадити вам тисячі й десятки тисяч гривень.