Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 грудня



Станом на ранок 28 грудня в Україні зафіксовано порівняно невелику кількість нових випадків коронавірусу, але і тестів у неділю 27 грудня було проведено мало, повідомляє NNS , посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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4 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано за добу. Зокрема, захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 588 осіб;

летальних випадків – 75;

одужало – 7 191 особа;

здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 030 374 особи;

одужало – 665 729 осіб;

летальних випадків – 17 849;

проведено ПЛР-тестувань – 5 485 214.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 108 055 випадків;

Вінницька область – 22 008 випадків;

Волинська область – 32 537 випадків;

Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

Донецька область – 35 188 випадків;

Житомирська область – 38 545 випадків;

Закарпатська область – 27 879 випадків;

Запорізька область – 52 175 випадків;

Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

Київська область – 57 614 випадків;

Кіровоградська область – 8 234 випадки;

Луганська область – 10 013 випадків;

Львівська область – 60 005 випадків;

Миколаївська область – 29 878 випадків;

Одеська область – 69 134 випадки;

Полтавська область – 34 843 випадки;

Рівненська область – 40 332 випадки;

Сумська область – 40 129 випадків;

Тернопільська область – 33 540 випадків;

Харківська область – 67 991 випадок;

Херсонська область – 17 193 випадки;

Хмельницька область – 38 408 випадків;

Черкаська область – 37 856 випадків;

Чернівецька область – 39 515 випадків;

Чернігівська область – 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.