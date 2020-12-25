"В 2021 році економічно буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде", - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році очікується підйом в економіці.

Про це він сказав він в інтерв'ю журналу "Фокус", відповідаючи на питання «Ваші очікування від 2021-го? Чи буде він таким самим важким, як цей?», передає NNS.

«Ні! Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить, скільки буде викликів. Для людей, вважаю, буде легше. Йде символічний рік – рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну»,

— відповів президент.

Крім того, Зеленський вважає, що пандемія коронавірусу не буде мати такий негативний вплив на людей.

«Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не надягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше»,

— сказав він.

Також Володимир Зеленський оптимістично налаштований щодо економіки країни.

«Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде»,

— зазначив президент.

Фото: Офіс Президента України