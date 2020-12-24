В Кабмине разрешили работать ресторанам до утра в Новогоднюю ночь

- 24 груд. 2020
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Кабинет министров разрешил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до 7:00 утра. Об этом говорится в постановлении правительства от 23 декабря, опубликованного на "Правительственном портале".
“Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", заменив в подпункте 12 цифру и слова "до 1 часов" цифрой и словами "до 7 часов",
- говорится в постановлении.
Изначально правительство разрешило заведениям общепита работать в новогоднюю ночь до 01:00.