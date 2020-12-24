Новорічна ніч: Кабмін дозволив ресторанам і кафе працювати до ранку

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Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка визначає обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу, яка дозволяє закладам харчування працювати до 7 години ранку 1 січня — а не до першої ночі, як раніше.

Це випливає з постанови №1301 від 23 грудня, оприлюдненої на Урядовому порталі, пише Громадське, передає NNS.

Зараз (до 28 лютого 2021-го включно) у нас діє загальнодержавний карантин з обмеженнями «помаранчевої» зони. Крім того, з 19 грудня в Україні діють додаткові обмеження. Відповідно до них, заклади харчування можуть працювати до 23:00, але з проведенням розрахункових операцій до 22:00.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомляв, що в новорічну ніч ресторанам і кав'ярням дозволили працювати довше — до першої години ночі. Тепер же цей строк продовжили до сьомої години ранку.

Із 8 до 24 січня в країні діятимуть посилені обмеження. Тоді заклади харчування зможуть працювати лише в умовах адресної доставки.