В Україні вже більше мільйона випадків коронавірусу: кількість за добу станом на 24 грудня

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В Україні загальна кількість випадків коронавірусу, підтверджених з початку пандемії, вже перетнула позначку «мільйон». Більше 600 тисяч захворівших одужали, більше 17 тисяч, на жаль, померли. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Що до минулої доби, то станом на ранок 24 грудня зафіксовано 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 488 дітей та 445 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 721 особа;

летальних випадків – 223;

одужало – 15 775 осіб;

здійснено тестувань за добу – 66 358 (зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 001 132 особи;

одужало – 631 435 осіб;

летальних випадків – 17 395;

проведено ПЛР-тестувань – 5 390 952.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 105 040 випадків;

Вінницька область – 21 490 випадків;

Волинська область – 31 917 випадків;

Дніпропетровська область – 55 174 випадки;

Донецька область – 33 738 випадків;

Житомирська область – 37 468 випадків;

Закарпатська область – 27 543 випадки;

Запорізька область – 50 115 випадків;

Івано-Франківська область – 42 482 випадки;

Київська область – 55 497 випадків;

Кіровоградська область – 8 090 випадків;

Луганська область – 9 443 випадки;

Львівська область – 58 372 випадки;

Миколаївська область – 28 351 випадок;

Одеська область – 66 971 випадок;

Полтавська область – 33 509 випадків;

Рівненська область – 39 634 випадки;

Сумська область – 38 923 випадки;

Тернопільська область – 32 972 випадки;

Харківська область – 66 788 випадків;

Херсонська область – 16 408 випадків;

Хмельницька область – 37 600 випадків;

Черкаська область – 36 418 випадків;

Чернівецька область – 38 914 випадків;

Чернігівська область – 28 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше ми повідомляли: Кількість випадків коронавірусу в Україні на 23 грудня