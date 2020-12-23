Уряд планує схвалити нові штрафи за порушення самоізоляції

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Кабінет Міністрів планує схвалити законопроєкт щодо запровадження штрафів за порушення правил самоізоляції та обсервації, запроваджених під час карантину.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному засідання на 23 грудня, який опублікований на Урядовому порталі, інформує NNS.

Також урядовці мають намір затвердити проєкти законів щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актом Європейського Союзу; про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиˮ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб; про відповідальність за порушення законодавства щодо управління у сфері безпеки автомобільних доріг.

Крім того, міністри розглянуть проєкти постанов про питання забезпечення функціонування системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки, а також про затвердження максимального розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії.

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У середу на засіданні представники Кабміну розглянуть і проєкти розпоряджень щодо затвердження плану заходів із впровадження єдиної багатозонової системи цифрового радіозв’язку; про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанкˮ на 2020-2024 роки; про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

У порядку денному засідання уряду є також питання схвалення Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей.