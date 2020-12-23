Президентський рейтинг: за кого голосували б українці наприкінці 2020 року

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Якби президентські вибори відбулися у середині грудня 2020 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише РБК-Україна, передає NNS.

За даними опитування, за Петра Порошенка проголосували б 14,3% респондентів, за Юрія Бойка - 10,1%, за Юлію Тимошенко - 9,8%, за Віктора Медведчука - 7,7%, за Володимира Гройсмана - 6,4%, за Ігоря Смешка - 6,0%, за Дмитра Разумкова - 4,1%, за Олега Ляшка - 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

Рейтинг Зеленського продовжував знижуватися протягом останніх місяців. На початку вересня за нього планували голосувати 29% респондентів.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-20 грудня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%.