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Українські міністри змагатимуться у приготуванні борщу у межах кампанії з включення «культури та традиції приготування українського борщу» до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Подивитися на змагання з найкращого борщу від міністра можна буде онлайн.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) у Facebook, пише Громадське, передає NNS.

У змаганні з приготування найкращого борщу візьмуть участь:

Романом Абрамовський ㅡ міністр захисту довкілля і природних ресурсів України;

Олександр Ткаченко ㅡ міністр культури й інформаційної політики;

Дмитро Кулеба ㅡ міністр закордонних справ;

Денис Малюська ㅡ міністр юстиції;

Ольга Стефанішина ㅡ віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Модерувати змагання, видавати рецептуру та ділити учасників на команди буде шеф-кухар Євген Клопотенко.

Онлайн-батл з приготування борщу розпочнеться 22 грудня о 17:30. Подивитись змагання міністрів можна буде на сторінці МКІП у Facebook.

Навіщо це роблять?

Змагання проводять у межах кампанії для включення до списку культурної спадщини ЮНЕСКО елементу «Культура приготування українського борщу».

Як зазначає міністр культури Олександр Ткаченко, мова не йде про гастрономічну ідентифікацію.

«Це питання захисту важливої культурної складової та частини історії. Визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – поставить крапку у навмисно створених дискусіях щодо етнічної батьківщини рецепту страви. Адже усі ми знаємо правду: борщ – український»,

ㅡ сказав він.

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