Украинцы назвали главное "событие года"

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Эпидемия коронавируса стала событием, которое повлияло на жизни абсолютного большинства людей в 2020 году. "Событием года" эпидемию назвали 43% украинцев, при этом абсолютно все оценили его как негативное событие.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Войну на Донбассе вспомнили 12,0% респондентов, весенний карантин - 11,5%. Эти события также единодушно оценены как негативные.

Как отмечают социологи, год стал периодом плохих событий. В целом только 16% респондентов назвали положительными те события, которые они считают главными событиями года. Для сравнения, в 2019 году главное событие года (в основном это были парламентские и президентские выборы) считали положительным 58%.

Главным событием года в мире большинство украинцев (38%) также называют начало эпидемии коронавируса и единодушно оценивают это событие негативно.

Гражданские протесты в Беларуси событием года назвали 15,9% украинцев, из них 19,2% считают это событие положительным, а 71,4% - отрицательным. Как отмечают социологи, это явно не свидетельствует о симпатии украинцев к Александру Лукашенко, а негативная оценка этого события обусловлена скорее масштабами насилия, которое применяет режим Лукашенко в отношении собственных граждан.

Войну между Арменией и Азербайджаном назвали событием года 7,5% украинцев. Граждане также в основном оценивают его как негативное (87,4%).

Единственным положительным для большинства мировым событием стало появление вакцины от коронавируса, что упомянули 9,2% респондентов.

Мировые события 2020 года в восприятии украинцев также остались в основном отрицательными - только 17% граждан назвали положительными те события, которые они считают событиями года.

Опрос проведен с 5 по 13 декабря 2020 года фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) среди 2004 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом личного интервью face-to-face среди. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.