Україна не отримає вакцину першочергово - Зеленський

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Україна втратила позиції у пріоритетності країн та не входить до списку тих, хто першими отримують вакцину. Про це заявив Володимир Зеленський в інтервʼю The New York Times, що переклав Офіс президента, повідомляє NNS , посилаючись на Бабель.

«Ми не входимо до списку країн, які першими отримують вакцину. Я не знаю, скільки десятиліть втрачено за час незалежності… Тому тут ми повинні бути, скажімо так, акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн — повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними»,

— сказав він.

За словами Зеленського, США та Велика Британія могли б вплинути на пріоритетність України в отриманні вакцин від надійного розробника — і це не має бути російська вакцина «Спутник V». Ця розробка не пройшла всіх випробувань, а наразі її просувають проросійські канали в Україні.

«Звичайно, пояснити українському суспільству, чому якщо Америка та Європа не дають тобі вакцину, ти не повинен брати її у Росії, — будь-якій людині, яка помирає, пояснити це неможливо. Інша річ, що ми не повинні допускати того, щоб Україна брала російську вакцину, яка не пройшла всі випробування»,

— зазначив президент.

Зеленський вважає, що Україна має отримати вакцину з підтвердженим результатом від виробників Moderna, Pfizer і AstraZeneca.

Що ще відомо про вакцинацію від коронавірусу?

Поширення вакцин вкрай нерівномірне — багатші країни бронюють значно більше доз, ніж потрібно, в той час як біднішим — в тому числі й Україні — може в найближчий час не вистачити.

Міністерство охорони здоровʼя планує розпочати вакцинацію українців від коронавірусу вже в лютому. За їхніми підрахунками, в Україні першочергової вакцинації потребують приблизно 21 млн громадян. Для цього необхідно 15,1 млрд грн, але в бюджеті 2021 року закладено лише 2,6 млрд грн. Також у план вакцинації внесли жителів окупованого Донбасу

Україна веде переговори про вакцину з компаніями Pfizer і Moderna. Також Україна просить США надати вакцину «в режимі тестування».

За даними міністра Максима Степанова, COVAX офіційно схвалив запит України на отримання вакцини від COVID-19. Поставку очікують у кінці першого — на початку другого кварталу 2021 року.

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