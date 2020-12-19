Предстоятель ПЦУ висловився про можливу легалізацію канабісу

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Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях, на користь здоров’ю людини.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає NNS.

«Якщо це буде вживатися суто у корисних, в медичних цілях і не буде зловживання як наркотику. Бо, зустрічаючись навіть з прем’єр-міністром, і з президентом України, ми наголошували, що якщо це буде дозволено, щоб воно не привело до пагубних наслідків, щоб під виглядом дозволу медичного це в майбутньому не дало можливості для того, щоб наркоманія процвітала в українській державі»,

– сказав митрополит Епіфаній.

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Нещодавно стало відомо, що комісія ООН із наркотичних засобів вирішила вилучити медичний канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків у світі.

Згідно з проведеним навесні опитуванням, 39% українців виступають за легалізацію марихуани в медичних цілях для отримання додаткових коштів для підтримки економіки в кризу, 49% респондентів виступають проти.