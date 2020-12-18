"Слуга народу" Камельчук заявив, що проституція відбирає енергію: посилається на "ведичні науки" (відео)

Завантажте мобільний додаток сайту

"Слуга народу" Юрій Камельчук розповів про свої знання у ведичних науках і, зокрема, заявив про згубний вплив проституції на організм людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, у своєму інтерв'ю Камельчук заявив, що проституція відбирає енергію у жінок і "вже точно не додає її чоловікам".

"Там є медичні трактати, військові трактати, які написані давно і багато речей використовується і зараз. Математичні, геометричні, архітектурні - там розписані всі абсолюно науки, які зараз використовуються. Єдине - технології трохи інші",

- сказав Камельчук на заперечення ведучого, що веди - це скоріше філософія, ніж наука.

Довідково: Веди — священні тексти Індії, складені тисячі років тому в Стародавній Індії упродовж періоду, який називають ведичним. Мовою Вед є санскрит. За віруваннями індусів створення Вед приписується Брахмі. У сучасному індуїзмі деякі з піснеспівів Вед досі мають ритуальне значення. Філософські та релігійні школи Індії поділяються на ортодоксальні — ті, що визнають авторитет Вед, і неортодоксальні — ті, які його відкидають.

Нагадуємо, раніше Юрій Камельчук відзначився тим, що назвав вигаданою хворобою коронавірус.