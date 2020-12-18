Кількість випадків коронавірусу в Україні на 18 грудня

18 груд. 2020
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В Україні станом на ранок 18 грудня зафіксовано 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники. Про це NNS повідомляє, посилаючись на міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Також за минулу добу:

  •  госпіталізовано – 2 904 особи;
  •  летальних випадків – 260;
  •  одужало – 12 866 осіб;
  •  здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 944 381 особа;
  • одужало – 561 222 особи;
  • летальних випадків – 16 256;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 98 330 випадків;
  • Вінницька область – 20 578 випадків;
  • Волинська область – 29 817 випадків;
  • Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
  • Донецька область – 31 449 випадків;
  • Житомирська область – 35 662 випадки;
  • Закарпатська область – 26 855 випадків;
  • Запорізька область – 45 715 випадків;
  • Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
  • Київська область – 51 588 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 621 випадок;
  • Луганська область – 8 533 випадки;
  • Львівська область – 55 860 випадків;
  • Миколаївська область – 25 826 випадків;
  • Одеська область – 61 963 випадки;
  • Полтавська область – 31 097 випадків;
  • Рівненська область – 37 840 випадків;
  • Сумська область – 37 157 випадків;
  • Тернопільська область – 32 089 випадків;
  • Харківська область – 64 237 випадків;
  • Херсонська область – 15 151 випадок;
  • Хмельницька область – 36 027 випадків;
  • Черкаська область – 33 837 випадків;
  • Чернівецька область – 37 695 випадків;
  • Чернігівська область – 26 409 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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