Сергій Шкарлет став новим міністром освіти і науки

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Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Як передає Укрінформ, відповідну постанову підтримали 226 народних депутатів, інформує NNS.

Сергій Шкарлет із 25 червня виконував обов'язки міністра освіти і науки.

Перед цим Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Новопризначений міністр освіти і науки склав присягу члена Кабінету Міністрів.

Урядовець урочисто присягнув на вірність українському народові з трибуни Верховної Ради.

"Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність нашої держави, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу та сталий демократичний розвиток українського суспільства",

- зачитав текст присяги Шкарлет.

У цей час представники фракцій "Голос" та "Європейська солідарність" вигукували "Ганьба", а нардепи від "Слуги народу" аплодували.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав нового члена Кабміну зі вступом на посаду.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль, представляючи у Верховній Раді кандидатуру Шкарлета на посаду міністра, сказав: "Кандидат має значний професійний досвід та знає сферу освіти зсередини, адже тривалий час працював у закладах вищої освіти на різних ланках, тому числі був ректором вищого навчального закладу".

Що було раніше

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 25 червня призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти і науки і поклав на нього виконання обов'язків міністра.

30 червня біля Кабінету Міністрів пройшла акція студентів і науковців, які протестували проти призначення Шкарлета в.о. міністра освіти та науки.

Посада міністра освіти і науки залишалася вакантною з березня 2020 року, коли уряд Олексія Гончарука у повному складі пішов у відставку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що Сергія Шкарлета було призначено в.о. міністра освіти та науки зі своєрідним випробувальним терміном, і він має можливість проявити себе протягом наступних місяців.

Що ще відомо

Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями "інженер-математик" та "економіст". Доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України.

Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ та II ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.

Крім того, як зазначає Громадське, антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» опублікувала у виданні «Дзеркало тижня» заяву про факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку Сергія Шкарлета. Про це ж ідеться і на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

Зокрема, аналіз однієї зі статей Шкарлета показав, що у ній збіги є на 7 сторінках з восьми, що становить 87,5%. Сам Шкарлет запевнив, що не плагіатив чужі роботи.

Раніше ми писали: Мініосвіти розповіло про сексуальну освіту в українських школах